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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Пермском крае простятся с 43-летним погибшим на СВО мужчиной

Житель одного из прикамских сел погиб на СВО

2 апреля 2024, 12:24
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Частинского муниципального округа

В Пермском крае простятся с 43-летним погибшим на СВО мужчиной

Дата и время похорон пока не сообщаются.

Во время СВО погиб 43-летний житель Частинского муниципального округа Михаил Казанцев. Мужчины не стало 23 января текущего года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Известно, что Казанцев родился 12 ноября 1980 года в селе Меркуши и окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу. В прошлом году он отправился в зону проведения СВО, подписав контракт на военную службу. Чиновники обещают сообщить информацию о дате и времени церемонии прощания и похорон дополнительно.

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших российских военнослужащих публикуют местные власти, их родственники или администрации учебных заведений, где те когда-то учились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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