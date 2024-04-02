Житель одного из прикамских сел погиб на СВО

Известно, что Казанцев родился 12 ноября 1980 года в селе Меркуши и окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу. В прошлом году он отправился в зону проведения СВО, подписав контракт на военную службу. Чиновники обещают сообщить информацию о дате и времени церемонии прощания и похорон дополнительно.