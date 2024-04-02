Житель одного из прикамских сел погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Во время СВО погиб 43-летний житель Частинского муниципального округа Михаил Казанцев. Мужчины не стало 23 января текущего года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Известно, что Казанцев родился 12 ноября 1980 года в селе Меркуши и окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу. В прошлом году он отправился в зону проведения СВО, подписав контракт на военную службу. Чиновники обещают сообщить информацию о дате и времени церемонии прощания и похорон дополнительно.
СВО длится с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших российских военнослужащих публикуют местные власти, их родственники или администрации учебных заведений, где те когда-то учились.