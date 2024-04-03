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Бывший гендиректор пермского завода стал советником в Белгородской области

Бывший гендиректор пермского завода стал советником в Белгородской области

3 апреля 2024, 06:09
Фото: «Мотовилихинские заводы»
С пермского завода Дядькин ушел в начале года.

Бывший генеральный директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин нашел новую работу в Белгородской области. Он стал советником по безопасности в областном правительстве.

О том, что Дядькин нашел работу в Белгороде, сообщает портал Bel.ru. Глава региона Вячеслав Гладков дал на оперативном совещании поручение Дядькину — он должен подготовить население к чрезвычайным ситуациям в неприграничных территориях. Должен быть разработан план по проведению учений.

Сергей Дядькин ушел с «Мотовилихинских заводов» в начале 2024 года в связи с продажей предприятия.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Мотовилихинские заводы
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