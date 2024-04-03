Бывший гендиректор пермского завода стал советником в Белгородской области

О том, что Дядькин нашел работу в Белгороде, сообщает портал Bel.ru. Глава региона Вячеслав Гладков дал на оперативном совещании поручение Дядькину — он должен подготовить население к чрезвычайным ситуациям в неприграничных территориях. Должен быть разработан план по проведению учений.