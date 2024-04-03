Бывший гендиректор пермского завода стал советником в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Бывший генеральный директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин нашел новую работу в Белгородской области. Он стал советником по безопасности в областном правительстве.
О том, что Дядькин нашел работу в Белгороде, сообщает портал Bel.ru. Глава региона Вячеслав Гладков дал на оперативном совещании поручение Дядькину — он должен подготовить население к чрезвычайным ситуациям в неприграничных территориях. Должен быть разработан план по проведению учений.
Сергей Дядькин ушел с «Мотовилихинских заводов» в начале 2024 года в связи с продажей предприятия.