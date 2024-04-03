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Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло

Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло

3 апреля 2024, 07:57
Фото: соцсети
Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта.

Число погибших после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье увеличилось до 145. Последняя цифра, которую официально озвучивали — 144. Однако уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 3 апреля пояснила, что погиб еще один ребенок.

Сейчас еще пятеро пострадавших несовершеннолетних остаются в больнице, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Еще двое детей уже выписаны из больницы.

«Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — пояснила Львова-Белова.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четыре человека с оружием ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли концертный зал. Преступникам удалось скрыться с места, их задержали только на следующий день в Брянской области.

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