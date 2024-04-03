Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Число погибших после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье увеличилось до 145. Последняя цифра, которую официально озвучивали — 144. Однако уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 3 апреля пояснила, что погиб еще один ребенок.
Сейчас еще пятеро пострадавших несовершеннолетних остаются в больнице, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Еще двое детей уже выписаны из больницы.
«Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — пояснила Львова-Белова.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четыре человека с оружием ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли концертный зал. Преступникам удалось скрыться с места, их задержали только на следующий день в Брянской области.