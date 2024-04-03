Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четыре человека с оружием ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли концертный зал. Преступникам удалось скрыться с места, их задержали только на следующий день в Брянской области.