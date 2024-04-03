Директору пермского бумкомбината не удалось оспорить арест в СИЗО

Также жалобу на меру пресечения подала подозреваемая в посредничестве во взяточничестве Лилии Корзун. Она также была задержана в Перми на прошлой неделе при попытке забрать у Порошиной деньги. Из материалов суда известно, что следствию был также выдан ордер на обыск и изъятию у задержанной денег.