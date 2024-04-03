Директору пермского бумкомбината не удалось оспорить арест в СИЗО

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Пермский краевой суд отказал гендиректору ГК «Пермской ЦБК» Ирины Порошиной в удовлетворении апелляционную жалобы на арест в СИЗО. Ее задержали по подозрению во взятке в 21 млн рублей высокопоставленному сотруднику одного из надзорных ведомств. Она была задержана на прошлой неделе при попытке передать деньги. Во время рассмотрения апелляции на меру пресечения выяснилось, что Порошиной предъявили обвинение.
Как передает из суда журналист Properm.ru, Порошина присутствовала на заседании по видеосвязи. Суд запретил съемку Порошиной по ее просьбе. Апелляция поступила от адвокатов Сергея Емельянова и Михаила Постаногова.
Постаногов в жалобе назвал постановление об аресте Порошиной незаконным, так как следователь основывается только на показаниях свидетелей. Конечный получатель взятки не установлен. Защита говорит о том, что Порошина передала экс-руководителю отдела одного из надзорных ведомств Лилии Корзун займ на миллион рублей.
Защита Порошиной просила отправить ее под домашний арест, прокуратура выступила против смягчения меры пресечения.
Адвокат также отметил, что сейчас дело о размере экологического вреда рассматривается в арбитражном суде. По словам адвоката, при обыске дома у Корзун были найдены доверенности от ПЦБК на участие в арбитражном деле. В итоге суд отказал в переводе Порошиной под домашний арест.
Также жалобу на меру пресечения подала подозреваемая в посредничестве во взяточничестве Лилии Корзун. Она также была задержана в Перми на прошлой неделе при попытке забрать у Порошиной деньги. Из материалов суда известно, что следствию был также выдан ордер на обыск и изъятию у задержанной денег.
28 марта Дзержинский районный суд также отправил ее в СИЗО по ходатайству следствия до 25 мая. Ее подозревают по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
Сейчас в арбитраже находятся три дела, связанные с вынесенными Росприроднадзором штрафами за загрязнение «Пермской ЦБК» воды в Чусовую. Размер одного из них составляет 3,19 млрд рублей.