ЕСПЧ согласился с жалобой по делу Константина Окунева

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу пермского политика Константина Окунева. Политик жаловался на административный арест в 2021 году, сообщил Properm.ru проводивший защиту экс-депутата краевого Заксобрания старший партнер адвокатского бюро «Ахметов и Хозяйкин» Иван Хозяйкин.
2 февраля 2021 года Свердловский районный суд признал экс-депутата Заксобрания Пермского края и сооснователя компании «Добрыня» Константина Окунева виновным в организации несанкционированного шествия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) в поддержку Алексея Навального*. Согласно материалам суда, полицейские установили, что 29 января политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о месте и времени проведения несогласованной публичной акции, которая состоялась 31 января. Также в ведомстве заявили, что Окунев лично принимал участие в незаконном шествии от ДК им. Солдатова до ул. Симонова по Комсомольскому проспекту.
Константин Окунев с обвинениями в свой адрес не согласился. Экс-депутат заявил, что прогуливается по Компросу регулярно, а 31 января находился на прогулке около 15 минут. В итоге суд приговорил политика к пяти дням ареста.
Защиту Константина Окунева осуществлял старший партнер бюро Иван Хозяйкин. По делу были пройдены все судебные инстанции, включая Верховный Суд РФ. И только Европейский суд по правам человека разобрался в ситуации и 21 марта 2024 года удовлетворил жалобу, назначив компенсацию в размере 5 тыс. евро, отмечает адвокат.
«Это был долгий путь, длинной в три года, — комментирует Иван Хозяйкин. — Описать его можно формулировкой из решения ЕСПЧ: изучив все представленные материалы, Европейский Суд не нашел ни одного факта или аргумента, способных убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и существа этой жалобы».
*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.