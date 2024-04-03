ЕСПЧ согласился с жалобой по делу Константина Окунева

2 февраля 2021 года Свердловский районный суд признал экс-депутата Заксобрания Пермского края и сооснователя компании «Добрыня» Константина Окунева виновным в организации несанкционированного шествия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) в поддержку Алексея Навального*. Согласно материалам суда, полицейские установили, что 29 января политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о месте и времени проведения несогласованной публичной акции, которая состоялась 31 января. Также в ведомстве заявили, что Окунев лично принимал участие в незаконном шествии от ДК им. Солдатова до ул. Симонова по Комсомольскому проспекту.