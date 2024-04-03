Гособвинение попросило для бывшего сотрудника ФСБ почти десять лет лишения свободы

Во время процесса в режиме онлайн-конференций допрашивалось несколько свидетелей, в том числе сами хакеры — Александр Ковалев и Владислав Гилев. Сейчас Савеловский суд в Москве рассматривает уголовное дело в отношении них и еще четырех участников группы «русских хакеров». Как они сообщили следствию в 2023 году, перед своим задержанием в феврале 2022 года они передали Царегородцеву деньги для того, чтобы он помог им избежать уголовного преследования. Всего обвиняемый, считает следствие, получил от них 160 млн рублей за период с 2016 по 2022 годы — за незаконное бездействие по службе.