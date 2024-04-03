Из ТЦ в центре Перми эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Из iMALL «Эспланада» в центре Перми эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в соцсетях.
Как пояснили Properm. ru специалисты регионального МЧС, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация на пар. Сообщение об этом поступило в 17:36. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Первое прибывшее пожарно-спасательное подразделение не обнаружило угроз и поводов для беспокойства. Сейчас техник обслуживающей организации проводит работы с системой сигнализации.