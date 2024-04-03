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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Из ТЦ в центре Перми эвакуировали посетителей

Из ТЦ в центре Перми эвакуировали посетителей

3 апреля 2024, 13:28
Фото: properm.ru
К счастью, тревога оказалась ложной.

Из iMALL «Эспланада» в центре Перми эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в соцсетях.

Как пояснили Properm. ru специалисты регионального МЧС, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация на пар. Сообщение об этом поступило в 17:36. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Первое прибывшее пожарно-спасательное подразделение не обнаружило угроз и поводов для беспокойства. Сейчас техник обслуживающей организации проводит работы с системой сигнализации.

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#Происшествия#Пермь#Эвакуация#ТЦ IMALL
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