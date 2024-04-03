Как атаки украинских дронов повлияют на цены на бензин и дизель в России

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В марте текущего года участились атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). При этом оценки ущерба разнятся как в российских, так и западных СМИ. Журналист издания «Нефть и капитал» попытался разобраться, как инциденты с беспилотниками влияют на стоимость бензина и дизельного топлива в России.
Есть только приблизительные данные о последствиях ударов БПЛА для российской экономики. Например, Reuters пишет, что в первом квартале текущего года украинские беспилотники, атаковавшие семь российских НПЗ, смогли снизить мощность нефтепереработки страны на 7% от общего объема — 4,6 млн тонн или 370,5 тыс. баррелей в сутки. Forbes считает, что были потеряны мощности в большем объеме — 600 тыс. б/с, это 10% от объема переработки. Некоторые агентства приходят даже к цифре около 15%.
Атакам дронов подверглись следующие НПЗ:
Аналитики говорят, что официальные источники не сообщают о дефиците дизельного топлива и бензина, а западная пресса лишь «раздувает» имеющиеся новости.
Дефицита дизельного топлива не ожидается, однако ожидается рост цен на моторное топливо. Журналисты замечают закономерность, что при атаках на НПЗ растет и цена топлива.
По результатам прошлой недели биржевые цены на бензин в России выросли более чем на 5%. Еще в марте цена бензина АИ-95 на СПБМТСБ снизилась на 1,73% — до 65,04 тыс. рублей за тонну. Хотя в целом стоимость этого бензина с января по нынешнее время выросла на 45%.
По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в России может быть выведено из строя около 8,3% мощностей первичной переработки нефти. И это уже повлияло на рост цен на оптовом рынке. Запрет на экспорт бензина немного смягчил ситуацию, но пока неизвестно, будут ли еще атаки БПЛА на отечественные НПЗ. Правительство, тем временем, готово идти на меры, способствующие удержанию розничной стоимости топлива. Но контроль властей может ударить по независимым автозаправочным станциям. Также эксперт обращает внимание, что сейчас Украина наносит удары по НПЗ, работающим на внутренний рынок, тогда как раньше атаковала те предприятия, что перерабатывали нефть для экспорта.