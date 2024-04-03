Как атаки украинских дронов повлияют на цены на бензин и дизель в России

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в России может быть выведено из строя около 8,3% мощностей первичной переработки нефти. И это уже повлияло на рост цен на оптовом рынке. Запрет на экспорт бензина немного смягчил ситуацию, но пока неизвестно, будут ли еще атаки БПЛА на отечественные НПЗ. Правительство, тем временем, готово идти на меры, способствующие удержанию розничной стоимости топлива. Но контроль властей может ударить по независимым автозаправочным станциям. Также эксперт обращает внимание, что сейчас Украина наносит удары по НПЗ, работающим на внутренний рынок, тогда как раньше атаковала те предприятия, что перерабатывали нефть для экспорта.