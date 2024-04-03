Как подать заявление в первый класс в Перми в 2024 году

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Прием в школу в Перми проходит в два этапа. Первый этап начался 1 апреля 2024 года и продлится до 30 июня. Он действует для будущих первоклассников, которые живут в том же районе, где находится школа, и для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Само зачисление происходит после 30 июня в течение трех рабочих дней — то есть, по 3 июля включительно.
Второй этап приема стартует 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он распространяется на детей, не проживающих на закрепленной территории в районе, где находится школа. Это означает, что родители могут подать заявление в любое учебное заведение. Тогда зачисление будет производиться в течение пяти рабочих дней, сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края.
Иногда может понадобиться подтверждение права на приоритетную подачу заявления — о них мы расскажем чуть позже.
В отдельных случаях в школе могут спросить такие документы как:
1. Онлайн, через портал Госуслуги. На сайте в разделе «Запись ребенка в школу» можно создать черновик заявления, заполнив необходимые поля. До отправки есть возможность отредактировать его.
2. Лично, в школе. Придите в учебное заведение с необходимыми документами.
3. По почте. Отправьте пакет документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
Некоторые пермяки могут воспользоваться преимущественным, внеочередным или первоочередным правом на зачисление в первый класс.
Преимущественное право имеют братья и/или сестры уже учащихся в выбранной школе старших детей либо дети, родителями которых являются опекуны этого ребенка. Кроме того, в кадетские школы могут приоритетно поступить отдельные категории первоклассников.
Преимущественное право на зачисление есть и у поступающих в кадетские школы. Решения регулируются внутренними актами образовательных учреждений или органов образования.
Внеочередное право на зачисление в первый класс предоставляется детям прокуроров, сотрудников следственного комитета или судей (только для школ-интернатов). Есть оно и у детей погибших военнослужащих и пермяков, пребывавших в добровольческих формированиях, а также у детей погибших сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации по месту жительства их семей.
А первоочередное право распространяется на детей сотрудников, носящих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и органах принудительного исполнения Российской Федерации. Оно действует также для детей работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органах РФ, детей сотрудников полиции, детей военнослужащих по месту проживания их семей.
Распределение мест проводится по времени подачи заявления — чем раньше родители подали заявление, тем быстрее подойдет их очередь на зачисление в школу. Преимущество имеют те, кто обладает приоритетным правом на поступление, следуют за ними те, кто подал необходимые документы раньше всех. Единая база заявлений на прием формируется независимо от того, дистанционно или очно вы отправили документы.
В приеме в первый класс могут отказать, если в школе нет мест. Тогда обратитесь в городской департамент образования. Исключение также составляют школы с углубленным изучением некоторых предметов или спецпрограммами в областях спорта или искусства. Руководство таких учреждений дополнительно оценивает способности и состояние здоровья ребенка.