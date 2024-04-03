Как подать заявление в первый класс в Перми в 2024 году

Прием в школу в Перми проходит в два этапа. Первый этап начался 1 апреля 2024 года и продлится до 30 июня. Он действует для будущих первоклассников, которые живут в том же районе, где находится школа, и для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Само зачисление происходит после 30 июня в течение трех рабочих дней — то есть, по 3 июля включительно.