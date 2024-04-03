Мишустин: КМСП предлагает льготные кредиты сфере туризма по ставкам ниже рыночных

Также глава кабмина рассказал, что сегодня в эту сферу идет огромный приток инвестиций, поскольку многие жители РФ хотят отдыхать в своей стране. Прирост в эту отрасль также обеспечен реализацией нацпроекта. На сегодняшний день в отрасль строительства МСП привлекли более 24 млрд рублей. По словам премьера, каждый четвертый кредитный рубль МСП привлекли с помощью механизмов господдержки. Речь, в частности, идет и о льготных инвесткредитах, которые Корпорация МСП предоставляет по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных. Таким образом, за счет программы было получено 12 млрд рублей.