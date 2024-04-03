Мишустин: КМСП предлагает льготные кредиты сфере туризма по ставкам ниже рыночных

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
По мнению премьер-министра, достойно уважения, когда жители региона могут и заработать, и при этом показать свой край всем желающим. Это еще и самое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое только возможно в текущих обстоятельствах. Развитие туризма имеет и самый большой мультипликационный эффект в экономике — в пять раз примерно. Туризм развивает и смежные сферы. Это касается дорог, сервиса, услуг, продажи напитков, транспорта, заправок — все вокруг растет. Об этом пишет regnum.ru.
По сведениям Мишустина, в прошлом году МСП в сфере гостиничного бизнеса привлекли 95 млрд рублей кредитов. Данный показатель в три раза больше по сравнению с 2022 годом.
Также глава кабмина рассказал, что сегодня в эту сферу идет огромный приток инвестиций, поскольку многие жители РФ хотят отдыхать в своей стране. Прирост в эту отрасль также обеспечен реализацией нацпроекта. На сегодняшний день в отрасль строительства МСП привлекли более 24 млрд рублей. По словам премьера, каждый четвертый кредитный рубль МСП привлекли с помощью механизмов господдержки. Речь, в частности, идет и о льготных инвесткредитах, которые Корпорация МСП предоставляет по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных. Таким образом, за счет программы было получено 12 млрд рублей.
Мишустин отметил и важность доверительных отношений между властью и малым и средним бизнесом. Премьер акцентировал внимание, что МСП могут сыграть существенную роль в достижении страной промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.
Глава кабмина также добавил, что благодаря цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут в онлайн-формате получать все необходимые сведения, в том числе информацию о недорогой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные государственные компании, где имеется спрос на их продукцию, а также о возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку.
«Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ», — добавил он.