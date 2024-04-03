Мошенники звонят и представляются…мошенниками. Две новых схемы обмана пермяков

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Мошенники стали использовать несколько новых схем обмана клиентов банка и жертв финансовых пирамид. Об этом сообщают в МВД РФ.
Представляясь мошенниками
Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками.
Злоумышленники звонят жертве от имени сотрудника мобильного оператора и сообщают о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Для его продления необходимо назвать код из SMS. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно для того, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг».
Звонящие «инструктируют» клиента, как спасти деньги, переведя их на «безопасный счет» и поймать злоумышленников, которые якобы договорились с сотрудниками банка.
Помощь в возврате средств для пострадавших
Еще одна новая схема рассчитана на обман жертв финансовых махинаторов. Злоумышленники обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид (в основном, от «ФИНИКО»), представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые те вложили в финансовую организацию.
Главная задача мошенников — заставить поверить человека в возможность быстрого возврата денежных средств.
Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем — прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду. Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счета потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдет успешно, эта сумма вернется клиенту. Иногда злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг.
В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов государственных органов. Мошенники также ссылаются на некие решения судов, упоминают государственные программы по выплатам денег пострадавшим, рассказывают о совместной работе Банка России с зарубежными партнерами по возврату денег, найденных за границей.
Правоохранители призывают обо всех обращениях подозрительных лиц, предлагающих возврат, компенсации и другие возможности получения денег, сообщать в полицию.