Мошенники звонят и представляются…мошенниками. Две новых схемы обмана пермяков

Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем — прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду. Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счета потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдет успешно, эта сумма вернется клиенту. Иногда злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг.