На Локомотивной изменится схема проезда, но полосы движения перекрывать не станут

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
На ул. Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ изменится схема движения транспорта. При этом количество полос движения в каждом направлении будет прежним. Ограничения продлятся с 4 по 14 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Минтранса Пермского края.
Как рассказали в региональном Управлении автомобильных дорог и транспорта, подрядчик продолжит на участке работы по устройству водопропускной трубы в ходе строительства третьего этапа ул. Строителей. Чиновники поручили подрядчику расставить соответствующие знаки о проведении работ. Организация движения отображена на схеме.