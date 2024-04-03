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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Перми с 4 по 14 апреля изменят схему проезда на Локомотивной

На Локомотивной изменится схема проезда, но полосы движения перекрывать не станут

3 апреля 2024, 04:51
Фото: Google Maps

В Перми с 4 по 14 апреля изменят схему проезда на Локомотивной

На участке проведут водопропускную трубу.

На ул. Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ изменится схема движения транспорта. При этом количество полос движения в каждом направлении будет прежним. Ограничения продлятся с 4 по 14 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Минтранса Пермского края.

Как рассказали в региональном Управлении автомобильных дорог и транспорта, подрядчик продолжит на участке работы по устройству водопропускной трубы в ходе строительства третьего этапа ул. Строителей. Чиновники поручили подрядчику расставить соответствующие знаки о проведении работ. Организация движения отображена на схеме.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения
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