На Локомотивной изменится схема проезда, но полосы движения перекрывать не станут

На ул. Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ изменится схема движения транспорта. При этом количество полос движения в каждом направлении будет прежним. Ограничения продлятся с 4 по 14 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Минтранса Пермского края.