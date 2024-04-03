Обвинение за поездку в Европу. В Перми начали слушать дело о попытке контрабанды

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Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
В Индустриальном районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Слушания могут продлиться один-два дня, поскольку обвиняемый в попытке контрабанды исторических ценностей заключил досудебное соглашение с прокуратурой, сотрудничал со следствием и в материалах дела есть представление прокуратуры, о том, что все условия досудебной сделки выполнены.
Поддержать Александра в суд сегодня пришли общественники и его единоверцы из баптистской общины. Они старались не пропускать и заседания по избранию Чернышову меры пресечения во время следствия.
Государственный обвинитель Алексей Чепкасов огласил сегодня, 3 марта, фабулу обвинительного заключения. Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в помещение, где проходит процесс, все зайти не смогли — зал вмещает только шесть человек. Судья попросил журналистов не фотографировать в процессе из-за недостатка места. Для группы поддержки в помещение принесли стулья, судья попросил слушателей рассаживаться быстро, иначе он всех выгонит из зала.
В начале заседания гособвинитель рассказал краткую историю «Мемориала» — как организация была создана, ликвидирована, признана иностранным агентом.
Затем в обвинительном заключении речь шла о роли Роберта Латыпова, который после ликвидации местного «Мемориала» как его руководитель уклонился от сдачи документов организации в архив, уехал за рубеж, решил их перевести за границу. Документы хранились в офисе, в доме Латыпова и Чернышова и в других местах. Он попросил переправить их в Германию. Латыпов нашел некую транспортную компанию, в марте 2023 года их хотели отправить «Деловыми линиями» в Москву, а затем за границу.
Документы для транспортировки в коробки упаковывал Чернышов, их передали Александру Сычеву, который отправил документы в Москву. Получателем выступая некая Ирина. Это происходило с мая 2022 года по март 2023 года. 11 марта из офиса транспортной компании документы изъяли силовики.
Позже экспертиза признала рукописи, фото и видео, которые пытались вывезти, культурными ценностями стоимостью 530 тыс. рублей. Гособвинение считает, что документы должны были вывозить по определенным правилам, а их вывоз из архивного фонда из России в принципе запрещен. Действия Чернышова квалифицированы как покушение на контрабанду.
Гособвинитель Чепкасов также зачитал текст представления о полном выполнении Чернышовым досудебного соглашения. Там говорится о том, что он дал показания о своих действиях, действиях иных лиц и тонкостях финансирования «Пермского Мемориала».
Чернышов полностью признал вину. 1 июня 2023 года было заключено досудебное соглашение. Он согласился раскрыть цели получения Латыповым архива в Германии, обязался рассказывать следствию о взглядах Латыпова на СВО.
Сам Чернышов работал в «Пермском Мемориале» с 2013 года, занимался несколькими проектами, работал с архивами, проводил экскурсии, проводил консультации об альтернативной службе в армии.
В показаниях Чернышов вспомнил про авторитарные заявление Латыпова, рассказал о членах «Пермского Мемориала», о том, что организация получала гранты, в том числе и в Германии.
Чернышов утверждает, что после запрета зарубежного финансирования в России Латыпов заявил, что он будет откуда-то брать деньги, но не назовет источник. Кроме того, экс-руководитель организации говорил неоднократно о вывозе архива в Бременский университет из-за обысков в 2019 году по делу о памятнике в Галяшоре.
Латыпову как руководителю никто не возражал, хотя Чернышов, по его словам, был морально против действий руководителя. Сначала в Германию вывезли от 12 до 18 коробок, их встречала некая Мануэль. Обвиняемый не знает, получал ли за это деньги Латыпов.
Позже документы начали сканировать. Роберт Латыпов забирал их себе на жесткий диск, с которым уехал в Германию. Вдобавок, еще в 2020 году документы загружали на сервер, откуда их пересылали в Бременский университет. Латыпов считал, что для сохранности архива его нужно обязательно вывезти из РФ.
Часть документов остались в офисе организации. Члены «Пермского Мемориала» говорили руководителю, что архив не стоит вывозить. В 2022 году Латыпов опубликовал заявление на сайте организации с критикой СВО, а летом уехал из РФ Бремен или другой населенный пункт, находящийся рядом. Он работает в Бременском университете. На сайте вуза сказано, что с апреля 2022 года он является исследователем в рамках программы «Работа с памятью».
Роберт Латыпов предлагал другим членам организации помощь в переезде, при этом требовал, чтобы члены правления выходили с флагами организации, которая уже была запрещена — «Мемориала».
После отъезда Латыпова организация начала общаться через закрытые мессенджеры. В 2023 году экс-руководитель «Мемориала» прислал в чат видео с тем, как в Бременском университете идет работа с архивом из Перми.
Чернышов был руководителем «Центра исторической памяти», который стал организацией-спутником ликвидированного «Мемориала». В начале 2023 года в правлении центра было две позиции: Татьяна Иарголина и Вера Сединина выступали за сдачу документов в архив, Латыпов требовал переправить оставшиеся документы в Германию.
В начале марта 2023 года этому вопросы была посвящена онлайн-встреча. Члены «Мемориала», уехавшие из России, выступали за транспортировку архива, но оставшиеся были против. В итоге большинством голосом было принято решение их увезти. Латыпов убедил Чернышова, чтобы он помог с этим. Некоторые документы обвиняемый оставил в Перми — в них были данные о реабилитированных и репрессированных. Подсудимый не знает, как архив должен был быть вывезен из Москвы в Германию.
Тогда же Латыпов выдвинул требование, чтобы все с 1 февраля уволились из «Центра исторической памяти», чтобы получить контроль над организацией.
Александр Чернышов рассказал, что в апреле прошлого года получил предложение уехать по стипендии в Европу. Он уводился с работы, занял 480 евро у экс-депутата Надежды Агишевой и собрался на отдых. При этом оставаться за границей он не планировал.
После оглашения обвинительного заключения Чернышов указал, что согласен с обвинениями: «Все, что было прочитано — все это верно, все подтверждаю, у меня на этом все», — отметил обвиняемый.
Адвокат Анастасия Шардакова отметила, что рассмотрение дела возможно в особом порядке, так как обвиняемый выполнил все условия следствия.
Гособвинение попросило приговорить Александра Чернышова к трем годам лишения свободы, несмотря на то, что он сотрудничал со следствием. Защита просит назначить более мягкое наказание — с учетом его раскаяния и последующих действий, адвокат Анастасия Шардакова просит условный срок.
В последнем слове Чернышов сказал, что сознает свое преступление, это урок для жизни, который он впредь будет помнить. Он во всем раскаивается. Рассмотрение дела продолжится утром 4 апреля.
Чернышова задержали в мае прошлого года при попытке улететь в Стамбул из аэропорта Шереметьево. Он рассказывал ранее в суде, что планировал через Турцию улететь в Европу, он рассказал, что мог получить безвозмездную поддержку шведской организации, которая бралась оплатить два месяца проживания в Европе.
В отдельное производство выделено расследование по делу о попытке контрабанды культурных ценностей в отношении бывшего руководителя «Пермского Мемориала»* Роберта Латыпова**. Он пытается оспорить законность возбуждения в отношении него уголовного дела, ранее Ленинский районный суд отказал ему. 16 апреля в Пермском краевом суде будет рассматриваться апелляционная жалоба адвоката Инны Журавлевой. Сейчас расследование в отношении Латыпова приостановлено.
Роберт Латыпов был объявлен в розыск минувшим летом, после того, как Чернышову и ему было предъявлено обвинение. Уголовное дело о попытке вывоза культурных ценностей — архивов «Пермского Мемориала» — за границу было возбуждено следственными органами ФСБ 11 мая 2023 года. По информации журналиста Properm.ru, сейчас его расследование завершено, стороны ознакомлены с материалами обвинительного заключения.
Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественникам обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» и ходатайствовало об избрании меры пресечения. В ходатайстве о назначении меры пресечения было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей.
Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.