Обвинение за поездку в Европу. В Перми начали слушать дело о попытке контрабанды

Затем в обвинительном заключении речь шла о роли Роберта Латыпова, который после ликвидации местного «Мемориала» как его руководитель уклонился от сдачи документов организации в архив, уехал за рубеж, решил их перевести за границу. Документы хранились в офисе, в доме Латыпова и Чернышова и в других местах. Он попросил переправить их в Германию. Латыпов нашел некую транспортную компанию, в марте 2023 года их хотели отправить «Деловыми линиями» в Москву, а затем за границу.