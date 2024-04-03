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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

В Прикамье простятся с 52-летним мужчиной, убитым на СВО еще в 2023 году

Остались четыре ребенка. На СВО убили 52-летнего военного из Пермского края

3 апреля 2024, 10:51
Фото: vk.com/ver_adm / 1MI

В Прикамье простятся с 52-летним мужчиной, убитым на СВО еще в 2023 году

Мужчины не стало еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас.

На СВО был убит 52-летний Тимофей Тунёв. Мужчина родился 29 октября 1971 года в деревне Шестипёры Соколовского сельского совета. Окончил восемь классов в средней школы в поселке Субботники, затем его семья переехала в деревню Рябины. Два года мужчина отслужил в армии, позже получил профессию водителя, работал на «Мотовилихинских заводах». Был женат, воспитывал четверых детей.

В администрации Верещагинского района уточнили, что военный был убит 9 декабря 2023 года. Даты прощания с ним еще нет.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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