Остались четыре ребенка. На СВО убили 52-летнего военного из Пермского края

На СВО был убит 52-летний Тимофей Тунёв. Мужчина родился 29 октября 1971 года в деревне Шестипёры Соколовского сельского совета. Окончил восемь классов в средней школы в поселке Субботники, затем его семья переехала в деревню Рябины. Два года мужчина отслужил в армии, позже получил профессию водителя, работал на «Мотовилихинских заводах». Был женат, воспитывал четверых детей.