Остались четыре ребенка. На СВО убили 52-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На СВО был убит 52-летний Тимофей Тунёв. Мужчина родился 29 октября 1971 года в деревне Шестипёры Соколовского сельского совета. Окончил восемь классов в средней школы в поселке Субботники, затем его семья переехала в деревню Рябины. Два года мужчина отслужил в армии, позже получил профессию водителя, работал на «Мотовилихинских заводах». Был женат, воспитывал четверых детей.
В администрации Верещагинского района уточнили, что военный был убит 9 декабря 2023 года. Даты прощания с ним еще нет.