Откуда могли быть запущены беспилотники, атаковавшие Татарстан? Отвечает эксперт

Posted Сегодня, 04:10
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Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Татарстан 2 апреля, могли быть запущены не с территории Украины, а с территорий других стран. Военный эксперт Геннадий Алехин пояснил изданию Inkazan.ru, что беспилотники могли запустить с территории Казахстана или даже России.
«Есть такое понятие как спящие дроны: они находятся в так называемом спящем режиме до 10-15 суток, потом поступает спутниковый сигнал, он взлетает и поражает цель», — объяснил эксперт.
В Минобороны Казахстана заявили, что беспилотники, атаковавшие Татарстан, не были запущены с их территории. Также были предположения, что БПЛА могли запустить с территории Европы. В ООН на этом фоне заявили, что выступают против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, призвав прекратить подобные атаки.
После подобных заявлений Минобороны Казахстана заявило, что беспилотники не запускали с их территории. В ООН выступили против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, призвав прекратить подобные атаки.
БПЛА атаковали территорию Татарстана впервые с начала специальной военной операции. Никто не погиб, однако пострадали студенты, так как БПЛА врезался в общежитие.