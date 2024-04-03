Откуда могли быть запущены беспилотники, атаковавшие Татарстан? Отвечает эксперт

В Минобороны Казахстана заявили, что беспилотники, атаковавшие Татарстан, не были запущены с их территории. Также были предположения, что БПЛА могли запустить с территории Европы. В ООН на этом фоне заявили, что выступают против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, призвав прекратить подобные атаки.