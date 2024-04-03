Пермь стала одним из самых некурящих городов в России

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Махачкала и Пермь стали самыми некурящими городами в России. В Махачкале 17% курильщиков, в Перми — 20%. Больше всего курильщиков в Пензе — 28%, а также Рязани — 29%, сообщают «Известия» со ссылкой на «СберСтрахование».
При этом людей, которые курят, в России становится меньше. Год назад в стране было семь крупных городов, где курит треть и более жителей. Сейчас таких населенных пунктов нет. Чаще всего курят мужчины в возрасте от 31 года до 50 лет.
В Прикамье с 1 марта 2024 года запрещена продажа табачной продукции в НТО. В администрации объясняли это тем, что в НТО, особенно в тех, которые устанавливают самовольно, продают контрафактную и немаркированную табачную продукцию.