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Пермь стала одним из самых некурящих городов в России

Пермь стала одним из самых некурящих городов в России

3 апреля 2024, 03:56
Фото: ideogram.ai
Тенденция к уменьшению курильщиков наблюдается по всей стране.

Махачкала и Пермь стали самыми некурящими городами в России. В Махачкале 17% курильщиков, в Перми — 20%. Больше всего курильщиков в Пензе — 28%, а также Рязани — 29%, сообщают «Известия» со ссылкой на «СберСтрахование».

При этом людей, которые курят, в России становится меньше. Год назад в стране было семь крупных городов, где курит треть и более жителей. Сейчас таких населенных пунктов нет. Чаще всего курят мужчины в возрасте от 31 года до 50 лет.

В Прикамье с 1 марта 2024 года запрещена продажа табачной продукции в НТО. В администрации объясняли это тем, что в НТО, особенно в тех, которые устанавливают самовольно, продают контрафактную и немаркированную табачную продукцию.

В Пермском крае стали меньше пить и курить
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#Пермь
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