Пермский балет откроет XXIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN в Петербурге

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
XXIII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN откроется 9 апреля на Основной сцене Александринского театра петербургской премьерой спектакля «Ярославна» Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщают в театре.
Постановка, ставшая самой масштабной для Пермского оперного в этом сезоне, получила приглашение сразу после премьеры в Перми в декабре 2023 года.
С 9 по 19 апреля в Петербурге будут представлены работы выдающихся постановщиков, покоривших своим искусством публику разных континентов. В этом году Пермский театр станет гостем фестиваля уже в шестой раз. В разные годы на фестивале DANCE OPEN были показаны спектакли: «Ромео и Джульетта» (2016), «Золушка» (2017), «Щелкунчик» (2019), «Анюта» (2020), «Севагин/Самодуров/Пимонов» (2023).
Балет «Ярославна» был создан по мотивам древнерусского эпоса «Слова о полку Игореве» композитором Борисом Тищенко в 1974 году.
Апофеозом фестиваля 19 апреля по традиции станет гала DANCE OPEN, где Пермский балет также принимает участие.