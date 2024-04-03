Пермский балет откроет XXIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN в Петербурге

С 9 по 19 апреля в Петербурге будут представлены работы выдающихся постановщиков, покоривших своим искусством публику разных континентов. В этом году Пермский театр станет гостем фестиваля уже в шестой раз. В разные годы на фестивале DANCE OPEN были показаны спектакли: «Ромео и Джульетта» (2016), «Золушка» (2017), «Щелкунчик» (2019), «Анюта» (2020), «Севагин/Самодуров/Пимонов» (2023).