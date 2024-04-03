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Updated Сегодня, 12:27

Пермский балет откроет XXIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN в Петербурге

Пермский балет откроет XXIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN в Петербурге

3 апреля 2024, 12:25
Фото: Андрей Чунтомов
Постановка «Ярославна» стала самой масштабной для пермского оперного в этом сезоне.

XXIII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN откроется 9 апреля на Основной сцене Александринского театра петербургской премьерой спектакля «Ярославна» Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщают в театре.

Постановка, ставшая самой масштабной для Пермского оперного в этом сезоне, получила приглашение сразу после премьеры в Перми в декабре 2023 года.

С 9 по 19 апреля в Петербурге будут представлены работы выдающихся постановщиков, покоривших своим искусством публику разных континентов. В этом году Пермский театр станет гостем фестиваля уже в шестой раз. В разные годы на фестивале DANCE OPEN были показаны спектакли: «Ромео и Джульетта» (2016), «Золушка» (2017), «Щелкунчик» (2019), «Анюта» (2020), «Севагин/Самодуров/Пимонов» (2023).

Балет «Ярославна» был создан по мотивам древнерусского эпоса «Слова о полку Игореве» композитором Борисом Тищенко в 1974 году.

Апофеозом фестиваля 19 апреля по традиции станет гала DANCE OPEN, где Пермский балет также принимает участие.

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#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Оперный театр#Фестиваль#Балет#Премьера#Балет. премьера
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