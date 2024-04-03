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Пермский вуз покупает образовательный набор для обучения работе с БПЛА

Пермский вуз покупает образовательный набор для обучения работе с БПЛА

3 апреля 2024, 08:48
Фото: 1MI
Университет должен получить набор в этом году.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) объявил аукцион на поставку образовательного набора «Беспилотные летательные аппараты». Начальная (максимальная) цена работ — 2,1 млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен предоставить университету шесть конструкторов учебных квадрокоптеров, два учебных стенда для отработки навыков управления квадрокоптерами, по одной позиции таких товаров как:

  • многофункциональный модульный беспилотный летательный аппарат (БПЛА);
  • учебная летающая робототехническая система;
  • малая полетная зона для тестовых полетов в защищенном пространстве.

Победителя аукциона должны выбрать 12 апреля. В течение 60 дней с даты момента заключения контракта товар должен быть доставлен.

Предполагается, что образовательный набор будут использовать для получения дополнительного профессионального образования на базе технопарка «Кванториум».

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#Пермь#Дроны#Беспилотники
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