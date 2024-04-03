Пермский вуз покупает образовательный набор для обучения работе с БПЛА

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) объявил аукцион на поставку образовательного набора «Беспилотные летательные аппараты». Начальная (максимальная) цена работ — 2,1 млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен предоставить университету шесть конструкторов учебных квадрокоптеров, два учебных стенда для отработки навыков управления квадрокоптерами, по одной позиции таких товаров как:
Победителя аукциона должны выбрать 12 апреля. В течение 60 дней с даты момента заключения контракта товар должен быть доставлен.
Предполагается, что образовательный набор будут использовать для получения дополнительного профессионального образования на базе технопарка «Кванториум».