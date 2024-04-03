Пермский вуз покупает образовательный набор для обучения работе с БПЛА

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) объявил аукцион на поставку образовательного набора «Беспилотные летательные аппараты». Начальная (максимальная) цена работ — 2,1 млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен предоставить университету шесть конструкторов учебных квадрокоптеров, два учебных стенда для отработки навыков управления квадрокоптерами, по одной позиции таких товаров как: