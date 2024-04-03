Пермяк прятал свою иномарку от приставов рядом с местом работы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Пермяк пытался уберечь свой автомобиль от ареста приставами. В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении было исполнительное производство о взыскании с недобросовестного мужчины 135 тыс. задолженности по кредиту.
Должник не хотел возвращать долг добровольно, и приставы в ходе проверки установили, что на его имя зарегистрирован автомобиль Ford Mondeo. Кроме того, выяснилось, что мужчина работает в одном из пермских торговых центров. Пристав предположил, что пермяк добирается до работы на своей иномарке, и вместе с представителем банка отправился к гипермаркету. Найти машину рядом с ТЦ не получилось, но сотрудник службы приставов выяснил, что у работников центра есть отдельная парковка.
На данной парковке и нашлась разыскиваемая иномарка. При этом на ней не было регистрационных номеров. Пермяк знал, что его автомобиль могут забрать за долги, и специально прикрепил номера на специальные магниты, чтобы можно было легко их снять и установить обратно. Но мужчина не знал, что его Ford можно идентифицировать по VIN-коду.
В итоге план пермяка не удался: иномарку арестовали и передали взыскателю на ответственное хранение, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю. На следующий же день мужчина пришел в отдел приставов с квитанцией о полном погашении своего долга по кредиту.