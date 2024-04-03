Пермяк прятал свою иномарку от приставов рядом с местом работы

Должник не хотел возвращать долг добровольно, и приставы в ходе проверки установили, что на его имя зарегистрирован автомобиль Ford Mondeo. Кроме того, выяснилось, что мужчина работает в одном из пермских торговых центров. Пристав предположил, что пермяк добирается до работы на своей иномарке, и вместе с представителем банка отправился к гипермаркету. Найти машину рядом с ТЦ не получилось, но сотрудник службы приставов выяснил, что у работников центра есть отдельная парковка.