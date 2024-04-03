Пермяк в ходе ссоры задушил свою сестру и спрятал ее тело в погребе

Оперативниками был установлен и обнаружен подозреваемый — родной брат убитой. По данным следствия, в один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник, находясь с сестрой в своем частном доме, на почве давнего конфликта, в ходе ссоры задушил последнюю.