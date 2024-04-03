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Пермяк в ходе ссоры задушил свою сестру и спрятал ее тело в погребе

Пермяк в ходе ссоры задушил свою сестру и спрятал ее тело в погребе

3 апреля 2024, 11:05
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Женщину искали три месяца

Пермяк задушил свою сестру и спрятал тело в погребе частного дома в Мотовилихе. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Тело убитой женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в погребе частного дома, расположенного на территории Мотовилихинского района Перми. Женщина пропала в декабре прошлого года.

Оперативниками был установлен и обнаружен подозреваемый — родной брат убитой. По данным следствия, в один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник, находясь с сестрой в своем частном доме, на почве давнего конфликта, в ходе ссоры задушил последнюю.

После чего, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело женщины в погребе своего частного дома.

Прибывшими на место происшествия следователями при осмотре места происшествия были обнаружены и зафиксированы следы, явно указывающие на совершение убийства. Обвиняемому были представлены неопровержимые доказательства его причастности к смерти сестры.

Следователем пермяку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Мотовилиха#Су скр#Убийца
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