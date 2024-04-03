Пермяки рискуют заразиться клещевым энцефалитом даже без укусов клещей

За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Роспотребнадзор призывает прикамцев поставить прививку, а также позаботиться о вакцинировании детей перед началом летних каникул.