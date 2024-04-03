Пермяки рискуют заразиться клещевым энцефалитом даже без укусов клещей

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Жители Прикамья рискуют заболеть клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом даже без укусов клещей. Об этом в комментарии краевому Управлению Роспотребнадзора рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Фельдблюм.
«Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы-огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — подчеркивает учёный.
За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Роспотребнадзор призывает прикамцев поставить прививку, а также позаботиться о вакцинировании детей перед началом летних каникул.
Ранее врач Мария Беляева рассказала, где водятся самые опасные клещи. По ее словам, энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востоке.