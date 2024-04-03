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Пермяки рискуют заразиться клещевым энцефалитом даже без укусов клещей

Пермяки рискуют заразиться клещевым энцефалитом даже без укусов клещей

3 апреля 2024, 09:49
Фото: properm.ru
За минувший год более 16 тысяч пермяков были покусаны клещами.

Жители Прикамья рискуют заболеть клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом даже без укусов клещей. Об этом в комментарии краевому Управлению Роспотребнадзора рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Фельдблюм.

«Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы-огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — подчеркивает учёный.

За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели. Роспотребнадзор призывает прикамцев поставить прививку, а также позаботиться о вакцинировании детей перед началом летних каникул.

Ранее врач Мария Беляева рассказала, где водятся самые опасные клещи. По ее словам, энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востоке.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Клещи#Роспотребнадзор#Марина Фельдблюм
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