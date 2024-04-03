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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Пермяки стали чаще вызывать скорую из-за алкоголя и травм на улицах

Пермяки стали чаще вызывать скорую из-за алкоголя и травм на улицах

3 апреля 2024, 04:29
Фото: ideogram.ai
Случаев пневмонии и ОРВИ стало меньше.

Пермская станция скорой помощи рассказала о вызовах, на которые медики выезжали в марте. Всего за месяц было выполнено 37,2 тыс. вызовов (за февраль — 36,7 тыс.). Средняя время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 14,15: 143 выезда на ДТП с 105 пострадавшими, один летальный исход. В феврале было 211 выездов на аварии, пострадал 131 человек, один летальный исход.

Стало больше случаев получения травм в общественных местах — 896 против 788.

Причина вызова Февраль Март
Воздействие алкоголя 1 786 (мужчины — 1 228, женщины — 558) 1971 (мужчины — 1396, женщины — 575)
COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) 216 (66 человек госпитализировали) 246 (96 человек госпитализировали)
Пневмонии 893 (644 — госпитализировали) 825 (560 — госпитализировали)
ОРВИ 5 228 (999 — госпитализировали) 4 022 (818 — госпитализировали)
Травмы в общественных местах и на улицах 788 896
Пожары 187 202

Пермская станция скорой помощи выезжает на вызову в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Медицина в перми#Здравоохранение#Орви#Скорая помощь#Эпидемия ОРВИ
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