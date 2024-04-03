Пермяки стали чаще вызывать скорую из-за алкоголя и травм на улицах

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Пермская станция скорой помощи рассказала о вызовах, на которые медики выезжали в марте. Всего за месяц было выполнено 37,2 тыс. вызовов (за февраль — 36,7 тыс.). Средняя время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 14,15: 143 выезда на ДТП с 105 пострадавшими, один летальный исход. В феврале было 211 выездов на аварии, пострадал 131 человек, один летальный исход.
Стало больше случаев получения травм в общественных местах — 896 против 788.
|Причина вызова
|Февраль
|Март
|Воздействие алкоголя
|1 786 (мужчины — 1 228, женщины — 558)
|1971 (мужчины — 1396, женщины — 575)
|COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию)
|216 (66 человек госпитализировали)
|246 (96 человек госпитализировали)
|Пневмонии
|893 (644 — госпитализировали)
|825 (560 — госпитализировали)
|ОРВИ
|5 228 (999 — госпитализировали)
|4 022 (818 — госпитализировали)
|Травмы в общественных местах и на улицах
|788
|896
|Пожары
|187
|202
Пермская станция скорой помощи выезжает на вызову в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе.