Пермяки стали чаще вызывать скорую из-за алкоголя и травм на улицах

Пермская станция скорой помощи рассказала о вызовах, на которые медики выезжали в марте. Всего за месяц было выполнено 37,2 тыс. вызовов (за февраль — 36,7 тыс.). Средняя время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 14,15: 143 выезда на ДТП с 105 пострадавшими, один летальный исход. В феврале было 211 выездов на аварии, пострадал 131 человек, один летальный исход.