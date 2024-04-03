Почему нельзя рыбачить в охранной зоне ЛЭП в Прикамье? Разъясняет ЕДДС

Любители рыбалки часто используют телескопические удочки длиной более 6 м. Примерно на таком расстоянии от поверхности земли находятся и провода. Если удилище или леска находятся слишком близко к проводам или даже их касаются, то возможен удар электрическим током. Тогда в опасности окажется и сам рыболов, и находящиеся рядом люди и/или животные.