Почему нельзя рыбачить в охранной зоне ЛЭП в Прикамье? Разъясняет ЕДДС

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
С наступлением весны в Пермском крае жители готовят снасти для рыбалки на берегу озера или реки. Однако даже после окончания нерестового сезона нужно внимательно выбирать место для тихой охоты.
Как рассказали специалисты «Россвети Урал» — «Пермэнерго» и ЕДДС, при выборе нужно обратить внимание на таблички на энергообъектах. Они предупреждают об опасности, которая действует и на небольшом расстоянии: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Внимание! Охранная зона ЛЭП!», «Рыбачить смертельно опасно! Рыбалка запрещена!».
Чтоб не пострадать и не погибнуть, нужно знать простые правила. Рыбачить в охранных зонах линий электропередач (ЛЭП) категорически запрещено из-за риска поражения электрическим током. Перед выбором места рыбалки посмотрите, есть ли вблизи реки или зоны отдыха ЛЭП, опоры или трансформаторные подстанции. В обычной жизни мы редко обращаем внимание на металлические конструкции и провода, ведь они находятся высоко, но это не так.
Любители рыбалки часто используют телескопические удочки длиной более 6 м. Примерно на таком расстоянии от поверхности земли находятся и провода. Если удилище или леска находятся слишком близко к проводам или даже их касаются, то возможен удар электрическим током. Тогда в опасности окажется и сам рыболов, и находящиеся рядом люди и/или животные.
Подвести вас может и материал, из которого изготовлено удилище. Например, сейчас у производителей популярен углепластик — он известен своей способностью проводить ток. Поэтому такие удочки нужно применять с осторожностью.
Внимательно добирайтесь до места рыбалки и предварительно сложите удилища, чтобы случайно не задеть провода. Если снасти окажутся на расстоянии менее 1 м до воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ, приятная вылазка может завершиться летальным исходом.
Но и это еще не все: нельзя разжигать костер или остаться на ночлег в охранных зонах ЛЭП, особенно в сильный ветер или грозу. А если вы попали в чрезвычайную ситуацию, немедленно сообщите о ней по номеру телефона единой дежурно-диспетчерской службы 112.