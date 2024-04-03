Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций у предприятия в Соликамске

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Прокуратура Пермского края считает, что ни один владелец акций Соликамского магниевого завода не является добросовестным покупателем. Причем вне зависимости от того, как они их приобрели, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В результате проверки, которую провела прокуратура, обнаружилось, что приватизацию предприятия провел неуполномоченный орган, который не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России. В итоге завод лишился возможности представить соответствующие материалы на утверждение в правительство РФ.
«С учетом установленных обстоятельств в соответствии с положениями ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, в настоящее время владеющие акциями АО „Соликамский магниевый завод“, не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли», — говорится в ответе прокуратуры.
Бумаги предприятия свободно торговались на Московской бирже до октября 2022 года, и те, кто их приобрел, также не считаются добросовестными приобретателями.
Напомним, ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода, которые контролировали бизнесмены Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев. У них были 89,4% акций предприятия. В результате СМЗ переел под контроль Росатома.