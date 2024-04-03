С пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следования

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Автобусные маршруты №1, 15, 20, 53, 54, 67 и 74, 7т и 10т с 23:00 5 апреля по 5:00 8 апреля изменят путь следования. Связано это с ограничением движение транспорта на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининской, сообщают в городском дептрансе.
Автобусы будут следовать по улицам Пушкина и Крисанова в оба направления.
При следовании в сторону центрального рынка можно воспользоваться остановочными пунктами «Трансагентство» и «Улица Пушкина». При следовании в направлении от центрального рынка остановка «Трансагентство» обслуживаться не будет.
Временное изменение необходимо для проведения работ по реконструкции трамвайных путей по улице Борчанинова. С 18 марта закрылось движение трамваев по улице Борчанинова. На участке от Пушкина до Петропавловской сейчас проводятся работы по обновлению трамвайных путей. Реконструкция будет продолжаться до начала лета 2024 года.
Подрядчик должен заменить контактную сеть, рельсы, планируется установить высокие посадочные платформы, новые остановки. Ожидается, что после завершения работ во время движения трамваев должно стать меньше шума, так как используют резиновые прокладки.