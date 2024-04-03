С пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следования

Временное изменение необходимо для проведения работ по реконструкции трамвайных путей по улице Борчанинова. С 18 марта закрылось движение трамваев по улице Борчанинова. На участке от Пушкина до Петропавловской сейчас проводятся работы по обновлению трамвайных путей. Реконструкция будет продолжаться до начала лета 2024 года.