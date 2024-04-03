Самое сильное землетрясение за последние 25 лет потрясло Тайвань: погибли люди

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:56
Землетрясение у восточного побережья острова Тайвань унесло жизни минимум семи человек, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters и местных властей. Кроме того, пострадали 736 человека, еще 77 остаются заблокированы в поврежденных стихией зданиях. Позже ТАСС уточнило, что число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти, также пострадал 821 человек.
Опасное стихийное явление произошло сегодня утром, 3 апреля. У Тайваня зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,5 и 6,6 балла. Случившееся землетрясение стало самым сильным на острове за последние 25 лет. Власти острова сообщают, что атомные электростанции и радиоактивные объекты не повреждены. Кроме того, подземные толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко, специалисты предупредили об угрозе цунами высотой 3 м.
В сентябре 1999 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно унесло жизни 2,4 тыс. человек, еще около 100 тыс. жителей пострадали и получили травмы.