Самое сильное землетрясение за последние 25 лет потрясло Тайвань: погибли люди

Землетрясение у восточного побережья острова Тайвань унесло жизни минимум семи человек, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters и местных властей. Кроме того, пострадали 736 человека, еще 77 остаются заблокированы в поврежденных стихией зданиях. Позже ТАСС уточнило, что число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти, также пострадал 821 человек.