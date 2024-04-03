Стали известны сроки проведения Российского винодельческого форума

Председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев обращает внимание на то, что форум в течение последних лет выступает основным отраслевым мероприятием. Решения, к которым удается прийти в ходе проводящихся на форуме обсуждений, в большинстве случаев устанавливают направления работы всей отрасли на каждый следующий год. При этом стоит учитывать, что отечественное виноделие так активно развивается, что каждый год можно считать за два или даже за три.