Стали известны сроки проведения Российского винодельческого форума

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Деловая программа подразумевает участие в событии представителей профильных ведомств, виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, СМИ.
Как сообщает 56orb.ru, на форуме планируется обсуждение стратегий и новых проектов, которые помогут в дальнейшем развивать отечественный винный рынок в меняющихся условиях государственной поддержки и госрегулирования данной отрасли.
Советник российского президента Антон Кобяков подчеркивает, что взаимодействие производителей, потребителей и регуляторов рынка имеет важное значение для роста отрасли. Обмен мнениями и опытом, который ежегодно происходит на форуме, способствует решению актуальных вопросов и разработке стратегии повышения конкурентоспособности сектора. Привлечение всех заинтересованных сторон помогает в итоге выделить конструктивные пути развития, чтобы достичь более высоких показателей в виноделии.
Председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев обращает внимание на то, что форум в течение последних лет выступает основным отраслевым мероприятием. Решения, к которым удается прийти в ходе проводящихся на форуме обсуждений, в большинстве случаев устанавливают направления работы всей отрасли на каждый следующий год. При этом стоит учитывать, что отечественное виноделие так активно развивается, что каждый год можно считать за два или даже за три.
За организацию отраслевого события отвечают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», а также российское правительство. Информационным партнером мероприятия назначен медиахолдинг 1MI.