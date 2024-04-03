Транспортный прокурор избавил реки Прикамья от опасной лодки

Владельца лодки оштрафовали на 5 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ. Также прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатировать маломерное судно. Суд требование удовлетворил. Лодкой нельзя пользоваться до тех пор, пока она вновь не пройдет техническое освидетельствование.