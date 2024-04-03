Транспортный прокурор избавил реки Прикамья от опасной лодки

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Пермский транспортный прокурор потребовал запретить эксплуатацию моторной лодки, последнее освидетельствование которой на судно проводилось в 2008 году. Такие освидетельствования должны проводиться не реже, чем раз в пять лет, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Владельца лодки оштрафовали на 5 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ. Также прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатировать маломерное судно. Суд требование удовлетворил. Лодкой нельзя пользоваться до тех пор, пока она вновь не пройдет техническое освидетельствование.