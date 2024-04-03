В этом году исполнилось бы 40. В Кудымкаре простятся с погибшим контрактником

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В ходе специальной военной операции погиб кудымкарец Дмитрий Лунегов. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета.
Дмитрий Лунегов родился 18 августа 1984 года в Кудымкаре. В 2001 году закончил школу № 8, с 2001 по 2003 годы служил в рядах Российской Армии.
Проходил службу по контракту и погиб в ходе выполнения боевых задач, сообщают в муниципалитете.
Прощальный митинг состоится завтра, 4 апреля, в 12:00 в ритуальном зале по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, 11 А.