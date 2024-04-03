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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В этом году исполнилось бы 40. В Кудымкаре простятся с погибшим контрактником

В этом году исполнилось бы 40. В Кудымкаре простятся с погибшим контрактником

3 апреля 2024, 09:58
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ
Прощание с Дмитрием Лунеговым пройдет завтра.

В ходе специальной военной операции погиб кудымкарец Дмитрий Лунегов. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета.

Дмитрий Лунегов родился 18 августа 1984 года в Кудымкаре. В 2001 году закончил школу № 8, с 2001 по 2003 годы служил в рядах Российской Армии.

Проходил службу по контракту и погиб в ходе выполнения боевых задач, сообщают в муниципалитете.

Прощальный митинг состоится завтра, 4 апреля, в 12:00 в ритуальном зале по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, 11 А.

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