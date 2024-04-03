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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:31

В ГИБДД рассказали подробности об аварии, в которой пермяка переехал трамвай

В ГИБДД рассказали подробности об аварии, в которой пермяка переехал трамвай

3 апреля 2024, 07:25
Фото: Виталий Юрьев
Пешеход попал в больницу.

Госавтоинспекция Пермского края прокомментировала наезд трамвая на пешехода. Это случилось 2 апреля в 22:55. Трамвай двигался по улице Куйбышева в направлении улице Хлебозаводская. Им управляла женщина 1988 года рождения. Возле дома №137 по улице Куйбышева трамвай переехал мужчину 1973 года рождения.

Пострадавший лежал между трамвайными путями и остановкой. Мужчина остался жив, но попал в больницу. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

Очевидцы, которые были на месте, утверждают, что мужчину переехал трамвай в районе ног.

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#Пермская езда#Дтп#Пермь#Авария
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