В ГИБДД рассказали подробности об аварии, в которой пермяка переехал трамвай

Госавтоинспекция Пермского края прокомментировала наезд трамвая на пешехода. Это случилось 2 апреля в 22:55. Трамвай двигался по улице Куйбышева в направлении улице Хлебозаводская. Им управляла женщина 1988 года рождения. Возле дома №137 по улице Куйбышева трамвай переехал мужчину 1973 года рождения.