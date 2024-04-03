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Робот-диагност начал работать в одной из пермских поликлиник

В Городской клинической поликлинике Перми работает робот-диагност

3 апреля 2024, 08:48
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Робот-диагност начал работать в одной из пермских поликлиник

Он поможет пермякам с диагностикой заболеваний и направит к нужному врачу.

Пермяки могут бесплатно проверить основные показатели своего здоровья с помощью робота-диагноста. Роботизированный помощник появился в Городской клинической поликлинике. Он поможет пациентам узнать уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, сатурацию (насыщение крови кислородом), а также температуру тела, рост и вес с определением индекса массы тела.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, робот также проводит узкую скрининговую консультацию. Для этого нужно в интерактивном режиме ответить на предложенные вопросы и указать свои жалобы на здоровье. После этого робот помогает записаться на прием к врачу, а также определяет состояние здоровья, изучает семейный анамнез, указывает на индивидуальные факторы риска развития инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета и иных заболеваний. Затем робот-диагност дает советы и предлагает индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни.

Высокотехнологичный помощник стал продолжением линейки продукции компании «Промобот». Новый робот разработан совместными усилиями инженеров «Промобота», ученые из Пермского государственного медицинского университета и специалистов министерства здравоохранения Пермского края. Участники проекта создали новый интерфейс и варианты взаимодействия робота, которые помогают осуществить комплексное консультирование и консультации узкого специалиста, а также выявить признаки заболеваний по стандартизированным опросникам с функциями профилактики состояний.

Андрей Байдаров, автор проекта, кандидат технических наук:

— В робота-диагноста добавлены одобренные врачебным сообществом медицинские калькуляторы и шкалы риска основных социально значимых заболеваний. Измерение этих показателей является одним из этапов скринингового обследования. При прохождении данных исследований рассчитывается фактор риска определенного заболевания, и если риск высок, диагност выдает рекомендации и заключение об обращении к профильному специалисту.

Предыдущая версия робота-диагноста от компании «Промобот» начала работать в Боткинской больнице Москвы. Робот также измерял показатели здоровья пациентов и упрощал процесс диагностики.

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