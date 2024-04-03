В Городской клинической поликлинике Перми работает робот-диагност

Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, робот также проводит узкую скрининговую консультацию. Для этого нужно в интерактивном режиме ответить на предложенные вопросы и указать свои жалобы на здоровье. После этого робот помогает записаться на прием к врачу, а также определяет состояние здоровья, изучает семейный анамнез, указывает на индивидуальные факторы риска развития инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета и иных заболеваний. Затем робот-диагност дает советы и предлагает индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни.