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В Кунгуре водитель устроил массовую аварию на парковке

В Кунгуре водитель устроил массовую аварию на парковке. Пострадал ребенок

3 апреля 2024, 08:20
Фото: vk.com/chpkungur

В Кунгуре водитель устроил массовую аварию на парковке

Девочка сидела в одном из припаркованных автомобилей.
Сюжет
Дтп

В Кунгуре водитель Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, которые были припаркованы возле перинатального центра на улице Красногвардейцев. Это случилось днем 2 апреля. Сначала мужчина врезался в две машины, а затем попытался скрыться с места аварии — тогда он зацепил еще два автомобиля.

О происшествии рассказали в сообществе «ЧП Кунгур». Мужчина, устроивший ДТП, был задержан. В аварии пострадала девочка — ее госпитализировали.

В местном отделе полиции отмечают, что водитель LADA XRAY не справился с управлением. Повреждены четыре автомобиля. У мужчины были признаки опьянения, однако он отказался от прохождения освидетельствования. В момент в аварии в одном из припаркованных автомобилей находилась 13-летняя девочка.

Фото: vk.com/chpkungur
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#Дтп#Пермь#Авария#Кунгур
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