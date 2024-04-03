В Кунгуре водитель устроил массовую аварию на парковке. Пострадал ребенок

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Кунгуре водитель Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, которые были припаркованы возле перинатального центра на улице Красногвардейцев. Это случилось днем 2 апреля. Сначала мужчина врезался в две машины, а затем попытался скрыться с места аварии — тогда он зацепил еще два автомобиля.
О происшествии рассказали в сообществе «ЧП Кунгур». Мужчина, устроивший ДТП, был задержан. В аварии пострадала девочка — ее госпитализировали.
В местном отделе полиции отмечают, что водитель LADA XRAY не справился с управлением. Повреждены четыре автомобиля. У мужчины были признаки опьянения, однако он отказался от прохождения освидетельствования. В момент в аварии в одном из припаркованных автомобилей находилась 13-летняя девочка.