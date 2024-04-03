В Кунгуре водитель устроил массовую аварию на парковке. Пострадал ребенок

В Кунгуре водитель Lada XRAY протаранил несколько автомобилей, которые были припаркованы возле перинатального центра на улице Красногвардейцев. Это случилось днем 2 апреля. Сначала мужчина врезался в две машины, а затем попытался скрыться с места аварии — тогда он зацепил еще два автомобиля.