В мае из Перми можно будет улететь в Барнаул

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В расписании пермского аэропорта появились рейсы до Барнаула. Полётная программа казанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» рассчитана с 1 по 29 мая.
Рейсы будут совершаться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время пути на Bombardier CRJ200 составит два часа. Вместимость воздушного судна — 50 пассажиров.
В марте стало известно, что авиакомпания NordStar заявила начало полётной программы из Перми в Казань с 19 апреля. Полетная программа сформирована до 27 сентября. Полеты будут производиться по пятницам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути из Перми в Казань составит 1 час 40 минут, а обратно — 1 час 25 минут.