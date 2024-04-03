В мае из Перми можно будет улететь в Барнаул

В марте стало известно, что авиакомпания NordStar заявила начало полётной программы из Перми в Казань с 19 апреля. Полетная программа сформирована до 27 сентября. Полеты будут производиться по пятницам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути из Перми в Казань составит 1 час 40 минут, а обратно — 1 час 25 минут.