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В мае из Перми можно будет улететь в Барнаул

В мае из Перми можно будет улететь в Барнаул

3 апреля 2024, 11:31
Фото: uvtaero.ru
До столицы Алтая можно будет добраться дважды в неделю.

В расписании пермского аэропорта появились рейсы до Барнаула. Полётная программа казанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» рассчитана с 1 по 29 мая.

Рейсы будут совершаться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время пути на Bombardier CRJ200 составит два часа. Вместимость воздушного судна — 50 пассажиров.

В марте стало известно, что авиакомпания NordStar заявила начало полётной программы из Перми в Казань с 19 апреля. Полетная программа сформирована до 27 сентября. Полеты будут производиться по пятницам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути из Перми в Казань составит 1 час 40 минут, а обратно — 1 час 25 минут.

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#Авиа перевозки#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#ЮВТ АЭРО#Транспорт#Барнаул
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