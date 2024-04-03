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В Перми эвакуировали три школы. Выясняем, что случилось

В Перми эвакуировали три школы. Выясняем, что случилось

3 апреля 2024, 11:19
Фото: ideogram.ai
Эвакуированы ученики и персонал школ № 30 и 82, лицея №10.

В социальных сетях появились сообщения об эвакуации школ в Перми. Как поясняют в министерстве территориальной безопасности Пермского края, эвакуации были учебными.

Их проводили в школах № 30, 82 и в лицее № 10. В министерстве подчеркивают, что это плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. «В разных школах проходят тренировки по эвакуации педагогического персонала и учащихся при получении различных вводных о возможных угрозах, например, при возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций», — сообщают в городском минобре.

Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет.

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#Происшествия#Пермь#Эвакуация#Школы#Школы перми
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