В Перми эвакуировали три школы. Выясняем, что случилось

Их проводили в школах № 30, 82 и в лицее № 10. В министерстве подчеркивают, что это плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. «В разных школах проходят тренировки по эвакуации педагогического персонала и учащихся при получении различных вводных о возможных угрозах, например, при возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций», — сообщают в городском минобре.