В Перми эвакуировали три школы. Выясняем, что случилось

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В социальных сетях появились сообщения об эвакуации школ в Перми. Как поясняют в министерстве территориальной безопасности Пермского края, эвакуации были учебными.
Их проводили в школах № 30, 82 и в лицее № 10. В министерстве подчеркивают, что это плановые учения по отработке действий на возможные угрозы. «В разных школах проходят тренировки по эвакуации педагогического персонала и учащихся при получении различных вводных о возможных угрозах, например, при возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций», — сообщают в городском минобре.
Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет.