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В Перми школьника обстреляли из травматического пистолета

В Перми школьника обстреляли из травматического пистолета

3 апреля 2024, 03:07
Фото: ideogram.ai
Мальчику стреляли по ногам.

В Перми в подростка стреляли из травматического пистолета. По данным издания «Рифей», это случилось 1 апреля в 18:40 возле школы №153 в Орджоникидзевском районе. 13-летний мальчик после школы пошел прогуляться, был возле гаражей.

К парню подошли два ровесника, они начали ему хвастаться травматическим оружием и говорить, что могут в него выстрелить. По словам матери, сын решил, что подростки просто шутят и пистолет не заряжен, поэтому он ответил: «Ну, только если по ботинку». После этого подростки выстрелили. Потом в шутку они предложили пострелять ему по ногам.

Мальчик не успел ответить, но уже начались выстрелы. Мать отмечает, что у ребенка семь следов от пуль. После происшествия они зафиксировали травмы в больнице, в ближайшее время они собираются обратиться в полицию.

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#Пермь#Детский мир#Оружие
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