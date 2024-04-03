В Перми школьника обстреляли из травматического пистолета

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Перми в подростка стреляли из травматического пистолета. По данным издания «Рифей», это случилось 1 апреля в 18:40 возле школы №153 в Орджоникидзевском районе. 13-летний мальчик после школы пошел прогуляться, был возле гаражей.
К парню подошли два ровесника, они начали ему хвастаться травматическим оружием и говорить, что могут в него выстрелить. По словам матери, сын решил, что подростки просто шутят и пистолет не заряжен, поэтому он ответил: «Ну, только если по ботинку». После этого подростки выстрелили. Потом в шутку они предложили пострелять ему по ногам.
Мальчик не успел ответить, но уже начались выстрелы. Мать отмечает, что у ребенка семь следов от пуль. После происшествия они зафиксировали травмы в больнице, в ближайшее время они собираются обратиться в полицию.