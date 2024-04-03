В Перми школьника обстреляли из травматического пистолета

К парню подошли два ровесника, они начали ему хвастаться травматическим оружием и говорить, что могут в него выстрелить. По словам матери, сын решил, что подростки просто шутят и пистолет не заряжен, поэтому он ответил: «Ну, только если по ботинку». После этого подростки выстрелили. Потом в шутку они предложили пострелять ему по ногам.