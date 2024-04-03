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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

В Перми вечером 2 апреля трамвай переехал мужчину, лежавшего на путях

В Перми трамвай переехал мужчину, лежавшего на путях

3 апреля 2024, 05:33
Фото: Виталий Юрьев

В Перми вечером 2 апреля трамвай переехал мужчину, лежавшего на путях

Пермяк остался жив.

В Перми трамвай маршрута №5 переехал мужчину. Это случилось вечером 2 апреля. «КП-Пермь» со ссылкой на очевидца пишет, что мужчина лежал ногами под колесами трамвая, он негромко стонал. По данным МУП «Пермгорэлектротранс», все случилось около 22:55 возле остановки на улице Яблочкова.

Водитель трамвая, подъезжая к остановке, увидела мужчину — он лежал между путями и посадочной платформой. По предварительным данным, он был сильно пьян. Водитель применила экстренное торможение и вызвала медиков. Движение трамваев восстановили около 00:00.

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#Пермская езда#Пермь
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