В Перми трамвай переехал мужчину, лежавшего на путях

В Перми трамвай маршрута №5 переехал мужчину. Это случилось вечером 2 апреля. «КП-Пермь» со ссылкой на очевидца пишет, что мужчина лежал ногами под колесами трамвая, он негромко стонал. По данным МУП «Пермгорэлектротранс», все случилось около 22:55 возле остановки на улице Яблочкова.