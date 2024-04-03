В Перми вскоре стартует сплошная дератизация

Дератизация проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки, отмечают в мэрии.