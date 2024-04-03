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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Перми вскоре стартует сплошная дератизация

В Перми вскоре стартует сплошная дератизация

3 апреля 2024, 14:24
Фото: 1MI
Бороться с крысами и мышами будут в муниципальных объектах, жилых домах и на производстве.

В Перми с 20 апреля по 20 мая пройдут ежегодные мероприятия по единовременной сплошной дератизации. В сплошной дератизации примут участие все муниципальные объекты — школы, детсады, дома культуры, дома под управлением УК и ТСЖ, производственные объекты, сообщают в администрации города.

Дератизация проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки, отмечают в мэрии.

В районных администрациях начали работать горячие линии, куда жители смогут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.

Если управляющие или обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК не выполняют мероприятия по дератизации в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности. К обращениям просят приложить фото и видео нарушений.

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#Коммунальный рай#Пермь#Экология#Санитарные правила#Грызуны#Санитарно-эпидемиологическое благополучие
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