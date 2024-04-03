В Перми вскоре стартует сплошная дератизация

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Перми с 20 апреля по 20 мая пройдут ежегодные мероприятия по единовременной сплошной дератизации. В сплошной дератизации примут участие все муниципальные объекты — школы, детсады, дома культуры, дома под управлением УК и ТСЖ, производственные объекты, сообщают в администрации города.
Дератизация проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки, отмечают в мэрии.
В районных администрациях начали работать горячие линии, куда жители смогут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.
Если управляющие или обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК не выполняют мероприятия по дератизации в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности. К обращениям просят приложить фото и видео нарушений.