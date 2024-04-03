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 В Пермском крае 2 апреля прошла первая гроза

В Пермском крае прошла первая гроза. Какие еще погодные сюрпризы ждут пермяков

3 апреля 2024, 02:51
Фото: ideogram.ai

 В Пермском крае 2 апреля прошла первая гроза

Пермяков ждет очень теплая погода.

В Пермском крае зафиксировали первую грозу в этом году. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает, что ее заметили 2 апреля в 19:40 возле метеостанции Гайны. Она сопровождалась слабым ливневым дождем.

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что 2 апреля был первым днем из серии аномально теплого периода. На северо-западе региона потеплело до +15˚, на остальной территории было значительно холоднее.

3 апреля тропический североафриканский воздух продолжит поступать на Прикамье, благодаря чему можно ждать температурных рекордов. Теплее всего вновь будет на северо-западе Прикамья +15…+18˚. В Перми днем потеплеет до +12…+14˚.

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#Пермь#Погода
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