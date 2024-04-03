В Пермском крае прошла первая гроза. Какие еще погодные сюрпризы ждут пермяков

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В Пермском крае зафиксировали первую грозу в этом году. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает, что ее заметили 2 апреля в 19:40 возле метеостанции Гайны. Она сопровождалась слабым ливневым дождем.
Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что 2 апреля был первым днем из серии аномально теплого периода. На северо-западе региона потеплело до +15˚, на остальной территории было значительно холоднее.
3 апреля тропический североафриканский воздух продолжит поступать на Прикамье, благодаря чему можно ждать температурных рекордов. Теплее всего вновь будет на северо-западе Прикамья +15…+18˚. В Перми днем потеплеет до +12…+14˚.