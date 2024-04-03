В Пермском крае прошла первая гроза. Какие еще погодные сюрпризы ждут пермяков

В Пермском крае зафиксировали первую грозу в этом году. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает, что ее заметили 2 апреля в 19:40 возле метеостанции Гайны. Она сопровождалась слабым ливневым дождем.