В Пермском крае в этом году должны появиться шесть глэмпингов

Власти Пермского края в этом году направят 30 млн рублей на поддержку кемпингов и глэмпингов. На каждый проект в этой сфере выделено по 5 млн рублей. Получается, что в этом году появится шесть подобных объектов, сообщает РБК Пермь со ссылкой на заместителя министра по туризму Пермского края Сергея Хорошутина. Места для размещения кемпингов и глэмпингов пока не определены — это зависит от предпринимателей, которые заявятся на конкурс.