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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

В Пермском крае в этом году должны появиться шесть глэмпингов

В Пермском крае в этом году должны появиться шесть глэмпингов

3 апреля 2024, 09:25
Фото: ideogram.ai
Места, где появятся новые места для отдыха, пока не определены.
Сюжет
Туризм

Власти Пермского края в этом году направят 30 млн рублей на поддержку кемпингов и глэмпингов. На каждый проект в этой сфере выделено по 5 млн рублей. Получается, что в этом году появится шесть подобных объектов, сообщает РБК Пермь со ссылкой на заместителя министра по туризму Пермского края Сергея Хорошутина. Места для размещения кемпингов и глэмпингов пока не определены — это зависит от предпринимателей, которые заявятся на конкурс.

Власти отмечают, что в регионе должно также улучшиться туристическое оборудование, средства предусмотрены и для этого. Благодаря грантам на оборудование улучшиться сервис, появятся дополнительные услуги для туристов.

В прошлом году правительство РФ выделяло 20 млн рублей на строительство модульных отелей в Прикамье. Власти отмечали, что это позволит создать дополнительную возможность для развития доступного туризма.

Глэмпинг — разновидность отдыха на природе, которая объединяет в себе комфорт гостиничного номера, но на природе.

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#Пермь#Туризм#Туристы#Природа
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