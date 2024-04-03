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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности

В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности

3 апреля 2024, 14:44
Фото: properm.ru
Такое решение сегодня озвучено в ходе заседания Антитеррористической комиссии региона.

Сегодня прошло внеочередное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Пермском крае, в котором приняли участие руководители силовых структур, профильных министерств и ведомств.

Как сообщают в краевом правительстве, принято решение по усилению мер антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, направленных на повышение безопасности жителей и гостей Пермского края в связи с трагедией, произошедшей 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Участники совещания предложили рекомендовать организаторам массовых мероприятий на территории Пермского края проводить их только в тех местах, где обеспечены требования к антитеррористической защищенности, а также привлекать дополнительные силы и средства охранных организаций, добровольных дружин и казачества.

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#Общество#Терроризм#Правоохранительные органы
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