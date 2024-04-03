В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности

Участники совещания предложили рекомендовать организаторам массовых мероприятий на территории Пермского края проводить их только в тех местах, где обеспечены требования к антитеррористической защищенности, а также привлекать дополнительные силы и средства охранных организаций, добровольных дружин и казачества.