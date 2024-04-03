В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Сегодня прошло внеочередное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Пермском крае, в котором приняли участие руководители силовых структур, профильных министерств и ведомств.
Как сообщают в краевом правительстве, принято решение по усилению мер антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, направленных на повышение безопасности жителей и гостей Пермского края в связи с трагедией, произошедшей 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Участники совещания предложили рекомендовать организаторам массовых мероприятий на территории Пермского края проводить их только в тех местах, где обеспечены требования к антитеррористической защищенности, а также привлекать дополнительные силы и средства охранных организаций, добровольных дружин и казачества.