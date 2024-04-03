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В продуктовом магазине в Перми загорелась телега с картоном

В продуктовом магазине в Перми загорелась телега с картоном

3 апреля 2024, 03:31
Фото: МЧС России по Пермскому краю
Причину пожару должны установить специалисты.

В Перми в продуктовом магазине загорелась телега с картоном. Пожар произошел 2 апреля на улице Решетникова. Пожарные выехали на место после того, как сработала автоматическая система пожаротушения.

На пожар реагировали 12 человек и четыре единицы техники. До прибытия пожарных из магазина эвакуировались три сотрудника и два посетителя. При этом очаг возгорания ликвидировал персонал. Никто не пострадал. Причину пожара должен установить дознаватель МЧС России.

Видео: МЧС
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