В продуктовом магазине в Перми загорелась телега с картоном

На пожар реагировали 12 человек и четыре единицы техники. До прибытия пожарных из магазина эвакуировались три сотрудника и два посетителя. При этом очаг возгорания ликвидировал персонал. Никто не пострадал. Причину пожара должен установить дознаватель МЧС России.