В продуктовом магазине в Перми загорелась телега с картоном

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В Перми в продуктовом магазине загорелась телега с картоном. Пожар произошел 2 апреля на улице Решетникова. Пожарные выехали на место после того, как сработала автоматическая система пожаротушения.
На пожар реагировали 12 человек и четыре единицы техники. До прибытия пожарных из магазина эвакуировались три сотрудника и два посетителя. При этом очаг возгорания ликвидировал персонал. Никто не пострадал. Причину пожара должен установить дознаватель МЧС России.