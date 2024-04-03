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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В России женщины чаще выступают за введение ограничений для самокатчиков

3 апреля 2024, 06:53
Отмечается, что женщины более активно высказываются в пользу регулирования езды на самокатах по сравнению с мужчинами. Согласно проведенному исследованию, это относится к 66% женщин и 52% мужчин.

Исследование также подчеркивает, что жители Москвы и Санкт-Петербурга более склонны поддерживать законодательные ограничения по езде на самокатах, чем жители других регионов России. В данном опросе семь из десяти экономически активных жителей двух столиц выступили за введение регулирования, пишет RT.

Среди законодательных ограничений, которые были считаны наиболее необходимыми респондентами, указывались установление максимальной скорости движения, возрастного ограничения 18+ и обязательное обучение вождению самокатов с получением соответствующего удостоверения.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

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