В России женщины чаще выступают за введение ограничений для самокатчиков

Отмечается, что женщины более активно высказываются в пользу регулирования езды на самокатах по сравнению с мужчинами. Согласно проведенному исследованию, это относится к 66% женщин и 52% мужчин.