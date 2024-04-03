Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Минприроды Пермского края нашло компанию, которая будет заниматься работами по расчистке русла реки Гайва. Начальная (максимальная) цена работ составляла 36 млн рублей. На аукцион подали заявку три компании: одна из них предложила выполнить работы 26,4 млн рублей. Однако в итоге было выбрано ООО «Техинвест». ООО расчистит русло за 36 млн рублей.
В техническом задании сказано, что работы должны начаться 1 мая, завершиться — до 31 октября. Участок реки протяженностью 7 км решено расчистить для улучшения экологического состояния водного объекта. Компания также должна убрать затопленную древесину, вывезти иловые отложения, компенсировать ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.
По данным Rusprofile, ООО «Техинвест» зарегистрировано в Перми в апреле 2010 года. Ранее компания получала контракты от АО «Транснефть — Прикамье» на расчистку путепроводов от растительности.