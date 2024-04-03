Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми

Минприроды Пермского края нашло компанию, которая будет заниматься работами по расчистке русла реки Гайва. Начальная (максимальная) цена работ составляла 36 млн рублей. На аукцион подали заявку три компании: одна из них предложила выполнить работы 26,4 млн рублей. Однако в итоге было выбрано ООО «Техинвест». ООО расчистит русло за 36 млн рублей.