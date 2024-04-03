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Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми за 36 млн

Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми

3 апреля 2024, 05:17
Фото: ideogram.ai

Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми за 36 млн

Работы должны завершиться до 31 октября.

Минприроды Пермского края нашло компанию, которая будет заниматься работами по расчистке русла реки Гайва. Начальная (максимальная) цена работ составляла 36 млн рублей. На аукцион подали заявку три компании: одна из них предложила выполнить работы 26,4 млн рублей. Однако в итоге было выбрано ООО «Техинвест». ООО расчистит русло за 36 млн рублей.

В техническом задании сказано, что работы должны начаться 1 мая, завершиться — до 31 октября. Участок реки протяженностью 7 км решено расчистить для улучшения экологического состояния водного объекта. Компания также должна убрать затопленную древесину, вывезти иловые отложения, компенсировать ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.

По данным Rusprofile, ООО «Техинвест» зарегистрировано в Перми в апреле 2010 года. Ранее компания получала контракты от АО «Транснефть — Прикамье» на расчистку путепроводов от растительности.

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