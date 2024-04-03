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Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней девушки, пропавшей в Перми

Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней девушки, пропавшей в Перми

3 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI / Волонтеры
О местонахождении пермячки нет информации с 16 марта.

В Перми пропала 17-летняя Алена Ситникова. Местонахождение девушки неизвестно еще с 16 марта. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь пермяков с распространением информации.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Одежда, в которой была девушка, не уточняется. Информацию о местонахождении пермячки стоит сообщать волонтерам или по телефонам: 204-49-04, 102.

Важно помнить, что при пропаже человека не нужно ждать трое суток - это распространенное заблуждение. В полицию можно обратиться сразу же, особенно, если речь идет о пропаже несовершеннолетнего.

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#Пермь#Пропал человек
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