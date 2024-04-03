Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней девушки, пропавшей в Перми

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В Перми пропала 17-летняя Алена Ситникова. Местонахождение девушки неизвестно еще с 16 марта. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь пермяков с распространением информации.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Одежда, в которой была девушка, не уточняется. Информацию о местонахождении пермячки стоит сообщать волонтерам или по телефонам: 204-49-04, 102.
Важно помнить, что при пропаже человека не нужно ждать трое суток - это распространенное заблуждение. В полицию можно обратиться сразу же, особенно, если речь идет о пропаже несовершеннолетнего.