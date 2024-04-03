ВСК признана лучшей страховой компанией России

«ВСК уже не первый раз завоевывает звание лучшего страховщика года и для нас, конечно это ценно и важно. Компания уже давно и успешно инвестирует в развитие сервисов, технологичность, удобство коммуникации с клиентами и партнерами. Также важной частью стратегии ВСК является создание комфортной среды для своих сотрудников. И конечно все это способствует бизнес результатам, которые мы достигаем и к которым стремимся — компания растет в 2 раза быстрее страхового рынка. Все это не случайный успех, а результат реализации нашей бизнес-стратегии, очередной 3-х летний цикл которой мы успешно завершили в прошлом году и сейчас как раз приступаем к новому этапу. И конечно достижения компании — это результат ежедневного труда десятков тысяч наших сотрудников, агентов, партнеров по всей стране — вместе мы делаем все, чтобы Страховой Дом ВСК и дальше был лучшим», — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.