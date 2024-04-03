Выявленные сотрудниками МЧС дроны у Кунгура изучали развитие паводка

С 1 декабря 2022 года в Пермском крае нельзя запускать беспилотники — летательные аппараты и дроны. Такое решение принял региональный оперштаб по обеспечению базовой готовности. Уполномоченные органы приостановили выдачу разрешений на полеты над населенными пунктами. Использование беспилотников в Прикамье решено запретить, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.