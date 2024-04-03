Выявленные сотрудниками МЧС дроны у Кунгура изучали развитие паводка

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Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:02
В социальных сетях и СМИ Перми и Свердловской области появились сообщения о неизвестных БПЛА у Кунгура, летящих в направлении соседнего региона. В подтверждение сообщения публиковался рапорт на имя начальника УМВД по Екатеринбургу.
Как пояснили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, по информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, 3 апреля 2024 года в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотной авиации ГУ МЧС России по Пермскому краю проводились полёты в Кунгурском муниципальном округе, в районе деревни Мостовая.
«Цели и задачи выполнены. Работы выполнялись в полном соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в минтребезе и попросили граждан соблюдать спокойствие.
Губернатор Дмитрий Махонин 19 июня 2023 года подписал указ о запрете на использование беспилотников на территории Пермского края. Исключение из запрета делается для аппаратов, которые используются органами власти, организациями, эксплуатирующими объекты водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, иными предприятиями по договору с органами госвласти либо при получении соответствующего разрешения со стороны краевого оперштаба.
С 1 декабря 2022 года в Пермском крае нельзя запускать беспилотники — летательные аппараты и дроны. Такое решение принял региональный оперштаб по обеспечению базовой готовности. Уполномоченные органы приостановили выдачу разрешений на полеты над населенными пунктами. Использование беспилотников в Прикамье решено запретить, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.