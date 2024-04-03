Завтра в Перми стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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В четверг, 4 апреля, в Перми стартуют очные курсы подготовки к Тотальному диктанту. Проводится они будут на площадке Пермской краевой библиотеки им. Горького, сообщают организаторы события.
Здесь все желающие смогут попрактиковаться в написании текстов под диктовку и повторить некоторые правила русского языка. Материалы курсов «Русский по четвергам» основаны на текстах автора Тотального диктанта — 2024 Анны Матвеевой.
Курсы «Русский по четвергам» в Перми пройдут 4, 11 и 18 апреля в отделе литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж) библиотеки им. Горького, с 18:30 до 20:30.
Тотальный диктант пройдет по всему миру 20 апреля, в Прикамье он начнется в 13:00. Акция состоится на площадках пермских вузов и ссузов, библиотек, торгово-развлекательных центров, культурных учреждений и т. д. — полный список площадок будет опубликован вместе с началом регистрации на них, за 10 дней до диктанта, на городской странице официального сайта мероприятия. В Перми Тотальный диктант пройдет в одиннадцатый раз.