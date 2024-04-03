Завтра в Перми стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту

Тотальный диктант пройдет по всему миру 20 апреля, в Прикамье он начнется в 13:00. Акция состоится на площадках пермских вузов и ссузов, библиотек, торгово-развлекательных центров, культурных учреждений и т. д. — полный список площадок будет опубликован вместе с началом регистрации на них, за 10 дней до диктанта, на городской странице официального сайта мероприятия. В Перми Тотальный диктант пройдет в одиннадцатый раз.