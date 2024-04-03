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Updated Сегодня, 08:19

Завтра в Суксуне простятся с подписавшим в январе контракт земляком

Завтра в Суксуне простятся с подписавшим в январе контракт земляком

3 апреля 2024, 08:18
Фото: ВКонтакте/Суксунский городской округ
Дмитрий Лобашев в последнее время проживал в Перми.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Суксунского округа Дмитрий Лобашев. Об этом сообщается в официальном паблике администрации муниципалитета.

Дмитрий Лобашев жил в Перми, оттуда же в январе 2024 года отправился на службу по контракту. Подробностей службы и гибели контрактника в сообщении администрации нет.

Церемония прощания с погибшим состоится 4 апреля в 12:00 в КДЦ (п. Суксун, ул. Кирова, 45)

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#Общество#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Суксун
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