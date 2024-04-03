Завтра в Суксуне простятся с подписавшим в январе контракт земляком

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Суксунского округа Дмитрий Лобашев. Об этом сообщается в официальном паблике администрации муниципалитета.
Дмитрий Лобашев жил в Перми, оттуда же в январе 2024 года отправился на службу по контракту. Подробностей службы и гибели контрактника в сообщении администрации нет.
Церемония прощания с погибшим состоится 4 апреля в 12:00 в КДЦ (п. Суксун, ул. Кирова, 45)