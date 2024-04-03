properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Жена прокурора Краснокамска покидает пост депутата гордумы

Жена прокурора Краснокамска решила уйти из гордумы

3 апреля 2024, 05:50
Фото: пресс-служба территориальной избирательной комиссии Краснокамского городского округа

Жена прокурора Краснокамска покидает пост депутата гордумы

Надежда Третьякова была избрана по избирательному округу №12.

Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова решила уйти со своего поста. Она написала заявление о сложении полномочий, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Сама Третьякова пояснила изданию, что решила уйти по собственному желанию, но вопрос еще не решен. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что женщина уходит «по состоянию здоровья» или из-за конфликта интересов, так как она является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова и голосует в том числе и по инициативам прокуратуры.

Надежда Третьякова была избрана в думу Краснокамска по избирательному округу №12. Она является помощницей генерального директора Уральского завода противогололедных материалов и депутата Законодательного собрания Прикамья Дмитрия Пылева.

Читайте также:
После декабрьского коммунального ЧП в Соликамске сменился вице-мэрЖитель Краснокамска обокрал квартиру слепого мужчины, с которым выпивал на лавочкеВ парламенте Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе
#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Краснокамск
Подпишитесь
В Пермском крае прошла первая гроза. Какие еще погодные сюрпризы ждут пермяков
Сегодня, 02:51
Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций у предприятия в Соликамске
Сегодня, 07:01
Бывший гендиректор пермского завода стал советником в Белгородской области
Сегодня, 06:09
Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней девушки, пропавшей в Перми
Сегодня, 04:58
На Локомотивной изменится схема проезда, но полосы движения перекрывать не станут
Сегодня, 04:51
Бакалавриат — это недообразование. Большое интервью с руководителем пермского вуза
Сегодня, 02:00
"