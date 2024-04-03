Жена прокурора Краснокамска решила уйти из гордумы

Сама Третьякова пояснила изданию, что решила уйти по собственному желанию, но вопрос еще не решен. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что женщина уходит «по состоянию здоровья» или из-за конфликта интересов, так как она является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова и голосует в том числе и по инициативам прокуратуры.