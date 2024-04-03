Жена прокурора Краснокамска решила уйти из гордумы

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Депутат думы Краснокамского городского округа Надежда Третьякова решила уйти со своего поста. Она написала заявление о сложении полномочий, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Сама Третьякова пояснила изданию, что решила уйти по собственному желанию, но вопрос еще не решен. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что женщина уходит «по состоянию здоровья» или из-за конфликта интересов, так как она является женой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова и голосует в том числе и по инициативам прокуратуры.
Надежда Третьякова была избрана в думу Краснокамска по избирательному округу №12. Она является помощницей генерального директора Уральского завода противогололедных материалов и депутата Законодательного собрания Прикамья Дмитрия Пылева.