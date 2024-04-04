24 апреля 2024 года — самый популярный день для свадебных церемоний

Например, 24 февраля 2024 года брак заключили около 800 пар. Но самой популярной датой среди поданных заявлений стало 24 апреля 2024 года, на который ЗАГСы Москвы приняли более 1100 заявлений. Также отмечается, что 20 апреля 2024 года также пользуется большой популярностью: на эту дату запланировали свадьбу более 650 пар. Еще около 600 пар планируют зарегистрировать свои отношения 1 июня 2024 года, а также 24 августа и 4 апреля 2024 года. Всего уже запланировано около 30 тысяч свадебных пар. На самую популярную дату весеннего свадебного сезона, 24 апреля 2024 года, пары смогут пожениться во дворцах бракосочетания, на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» и в центрах госуслуг «Мои документы».